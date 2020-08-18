РИАМО - 18 авг. В июле на 153 аукционах предприниматели арендовали у города 133 нежилых помещения и 20 земельных участков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Больше всего участников было на торгах по аренде нежилых помещений для субъектов малого и среднего бизнеса. Предприниматели традиционно получают льготы при аренде городской недвижимости, поэтому конкуренция постоянно растет.
Он отметил, что в июле также в долгосрочную аренду сдали первый в этом году объект культурного наследия по льготной программе «1 рубль за 1 квадратный метр». Этим проектом стала башня бывшего Хорошевского конного завода. За право ее отреставрировать боролись три участника. Претендовать на участие в льготной программе инвестор сможет после восстановления объекта.
Всего на сегодняшний день на торги в городе выставлено свыше 670 объектов.
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