РИАМО - 18 авг. В июле на 153 аукционах предприниматели арендовали у города 133 нежилых помещения и 20 земельных участков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Больше всего участников было на торгах по аренде нежилых помещений для субъектов малого и среднего бизнеса. Предприниматели традиционно получают льготы при аренде городской недвижимости, поэтому конкуренция постоянно растет.

«В июле малый и средний бизнес арендовал у города 76 помещений по льготным ставкам от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты на первых этажах и выше», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что в июле также в долгосрочную аренду сдали первый в этом году объект культурного наследия по льготной программе «1 рубль за 1 квадратный метр». Этим проектом стала башня бывшего Хорошевского конного завода. За право ее отреставрировать боролись три участника. Претендовать на участие в льготной программе инвестор сможет после восстановления объекта.



Всего на сегодняшний день на торги в городе выставлено свыше 670 объектов.