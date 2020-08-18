РИАМО - 18 авг. Голубые куфии и королевские питоны появились на свет в Московском зоопарке, пол детенышей станет известен после первой линьки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Появление у островных голубых куфий потомства — важное событие для нашего зоопарка, так как эти змеи до сих пор изучаются. Интересно то, что у пары змей голубого окраса могут родиться, например, зеленые детеныши», — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Куфии — ядовитые живородящие змеи. Восемь детенышей островной куфии родились в столичном зоосаде в конце июля. Взрослые особи могут достигать 81 сантиметра в длину. Живут такие змеи около 10-12 лет.

В семье королевских (шаровидных) питонов трое детенышей вылупились в начале августа. Когда малыши подрастут, их размер не превысит 1,5 метров. Питон-мяч - один из самых мелких представителей данного семейства неядовитых змей. В неволе питоны живут до 30-40 лет.

Посмотреть на рептилий можно в павильоне «Змеи и ящерицы» на старой территории зоопарка.