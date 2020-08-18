РИАМО - 18 авг. В подмосковном Можайском округе задержали 39-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в краже алкоголя и сигарет из магазина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По информации правоохранителей, в ночное время злоумышленник с помощью монтировки и ножа взломал дверь сетевого магазина в деревне Кукарино и проник в торговое помещение. Затем мужчина сложил в пакеты интересующий его алкоголь и сигареты, после чего скрылся.

«По данному факту следователем следственного отдела ОМВД России по Можайскому городскому округу было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого и в течение часа задержали его по месту проживания в Можайском округе. Украденное имущество изъяли.

Полицейские выяснили, что ранее фигурант уже проникал в указанный магазин и похищал товары. В настоящее время мужчину заключили под стражу.