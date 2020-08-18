РИАМО - 18 авг. Столичное государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» во вторник запускает акселератор ресторанного бизнеса, в котором примут участие 50 предпринимателей из сферы общественного питания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники программы познакомятся с нестандартными подходами и инструментами продвижения, найдут решения для дальнейшего усовершенствования и модернизации управленческой модели, а также пути для вывода бизнеса на более высокий уровень. В этом им помогут опытные эксперты по развитию бизнеса», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, в прошлом году акселератор ресторанного бизнеса продлился шесть недель и объединил 120 человек.

Новая акселерационная программа будет идти десять недель. Предприниматели при помощи экспертов определят ключевые перспективы развития, оптимизируют процессы и улучшат личные компетенции.