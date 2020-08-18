РИАМО - 18 авг. Столичное государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» во вторник запускает акселератор ресторанного бизнеса, в котором примут участие 50 предпринимателей из сферы общественного питания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, в прошлом году акселератор ресторанного бизнеса продлился шесть недель и объединил 120 человек.
Новая акселерационная программа будет идти десять недель. Предприниматели при помощи экспертов определят ключевые перспективы развития, оптимизируют процессы и улучшат личные компетенции.
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