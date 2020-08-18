РИАМО - 18 авг. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ на Первомайской улице в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 19:47 17 августа поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ при проведении земляных работ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана. Министерство обороны проведет изъятие и уничтожение снаряда во вторник.