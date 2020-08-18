РИАМО – 18 авг. Доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева «благодарна» новому коронавирусу за то, что им редко заражаются дети, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Он щадит детей, за это ему поклон в ноги и огромная благодарность», — написала Малышева в своем Instagram.

Она добавила, что смертность среди детей, зараженных Covid-19, очень низка. При этом доктора до сих пор точно не знают, чем можно лечить детей от коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года, затем Covid-19 быстро распространился по всему миру. По состоянию на 17 августа в России выявили 927 745 случаев заражения.

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