РИАМО - 18 авг. Свыше 23 тысяч пожилых жителей столицы записались на уличные занятия проекта «Московское долголетие» за две недели, в настоящее время в рамках программы работают более 1,4 тысячи групп, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект «Московское долголетие» создан в 2018 году. Занятия по программе приостановили в марте этого года из-за распространения коронавируса. Встречи на открытом воздухе возобновили 1 августа.

«В период ограничительных мер занятия «Московского долголетия» были перенесены в онлайн-пространство, и участники проекта ждали 3,5 месяца возобновления работы кружков и секций в привычном формате. С 1 августа у них, наконец, появилась возможность встретиться на свежем воздухе. На данный момент в столице открыты 1402 группы. Участники быстро возвращаются в прежний ритм жизни», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Самым популярным направлением среди участников программы «Московское долголетие» стал спорт. Пожилые москвичи могут заниматься скандинавской ходьбой, зумбой, йогой, настольным теннисом и другими активностями. Также для участников программы организованы творческие и образовательные занятия.

Для проведения занятий «Московского долголетия» подобраны 483 локации в парках, скверах, на спортивных площадках и во дворах. Всего к проведению занятий на свежем воздухе подключено 325 организаций.