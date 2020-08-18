РИАМО - 18 авг. Свыше 23 тысяч пожилых жителей столицы записались на уличные занятия проекта «Московское долголетие» за две недели, в настоящее время в рамках программы работают более 1,4 тысячи групп, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Проект «Московское долголетие» создан в 2018 году. Занятия по программе приостановили в марте этого года из-за распространения коронавируса. Встречи на открытом воздухе возобновили 1 августа.
Самым популярным направлением среди участников программы «Московское долголетие» стал спорт. Пожилые москвичи могут заниматься скандинавской ходьбой, зумбой, йогой, настольным теннисом и другими активностями. Также для участников программы организованы творческие и образовательные занятия.
Для проведения занятий «Московского долголетия» подобраны 483 локации в парках, скверах, на спортивных площадках и во дворах. Всего к проведению занятий на свежем воздухе подключено 325 организаций.
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