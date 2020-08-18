РИАМО - 18 авг. В список компаний-претендентов на компенсацию затрат на участие в выставках и продвижение продукции через торговые интернет-площадки по решению правительства Москвы добавили частные галереи и арт-аукционы, которые теперь смогут получить субсидии до 700 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
С помощью субсидии на участие в конгрессно-выставочной деятельности можно возместить затраты на регистрационный взнос, создание стенда или аренду выставочной площади для мероприятий, проходивших с начала прошлого года.
Компенсацию выдадут за выставки, входящие в утвержденный перечень или обладающие знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии либо Российского союза выставок и ярмарок. Для российских мероприятий максимальная мера выплат – 350 тысяч рублей. Для международных – 700 тысяч рублей.
Кроме того, арт-аукционы и частные галереи смогут компенсировать затраты на выплату комиссии агрегаторам для продвижения продукции через интернет-площадки. Им смогут вернуть до 10% от стоимости размещаемых товаров. Выплата не будет превышать 700 тысяч рублей.
Порядок подачи заявок на получение субсидий упростили, убрав из перечня необходимых документов некоторые бумаги, отменив заверение главным бухгалтером и другими организациями.
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