РИАМО - 18 авг. В список компаний-претендентов на компенсацию затрат на участие в выставках и продвижение продукции через торговые интернет-площадки по решению правительства Москвы добавили частные галереи и арт-аукционы, которые теперь смогут получить субсидии до 700 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Город поддержал инициативу бизнеса, работающего в этой сфере. Теперь на субсидии могут рассчитывать еще более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей – владельцы частных галерей и арт-аукционов», – сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

С помощью субсидии на участие в конгрессно-выставочной деятельности можно возместить затраты на регистрационный взнос, создание стенда или аренду выставочной площади для мероприятий, проходивших с начала прошлого года.

Компенсацию выдадут за выставки, входящие в утвержденный перечень или обладающие знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии либо Российского союза выставок и ярмарок. Для российских мероприятий максимальная мера выплат – 350 тысяч рублей. Для международных – 700 тысяч рублей.

Кроме того, арт-аукционы и частные галереи смогут компенсировать затраты на выплату комиссии агрегаторам для продвижения продукции через интернет-площадки. Им смогут вернуть до 10% от стоимости размещаемых товаров. Выплата не будет превышать 700 тысяч рублей.

Порядок подачи заявок на получение субсидий упростили, убрав из перечня необходимых документов некоторые бумаги, отменив заверение главным бухгалтером и другими организациями.