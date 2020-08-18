РИАМО - 18 авг. Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в проезде Кадомцева на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 00:22. В проезде Кадомцева горела квартира, расположенная на пятом этаже девятиэтажного дома №5, корпус 2.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры по автолестнице был спасен один человек. К сожалению, в результате пожара погиб один человек», - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 00:47. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.