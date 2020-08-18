РИАМО - 18 авг. В Москве скончались еще 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, говорится в сообщении столичного оперштаба.

С начала пандемии в Москве умерли 4677 человек с коронавирусной инфекцией.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

Специалисты посоветовали не рисковать своей жизнью и здоровьем и при необходимости вызывать врача на дом.

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17 АВГУСТА

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- В новом учебном году российские учителя будут ходить в масках. На детей требование о ношении масок не распространяется.

- Делать прививку от коронавируса можно будет только после обследования у врача, сообщил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. Он отметил, что вакцинных препаратов без побочных эффектов не бывает, только у кого-то побочных эффектов оказывается больше, а у кого-то меньше.

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«Она, конечно, не такая, какой была в самом начале, и по мере анализа оценки этой ситуации мы доложим президенту соответствующие предложения — и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — сказал Мишустин.

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