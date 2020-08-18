РИАМО - 18 авг. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода с переменной облачностью и без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве 22-24 градуса, по области - 19-24 градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.

Синоптики добавили, что такая погода является комфортной для людей с повышенной метеочувствительностью.