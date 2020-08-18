РИАМО - 18 авг. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут масштабные работы по реконструкции 15 прудов на территории столицы до конца этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На всех водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила, а также проведут восстановительное благоустройство», – подчеркнул Бирюков.

По его словам, столичные пруды – это важная составляющая формирования городской среды. Пруды не только создают благоприятные климатические условия, но являются излюбленным местом отдыха горожан.

Заммэра пояснил, что специалисты регулярно проводят обследование прудов. В случае выявления каких-либо проблем принимается решение о капитальном ремонте.

Капремонт прудов возобновили после снятия карантинных ограничений в июне, напомнил Бирюков.

«В настоящее время работы ведутся на прудах Верхнем и Нижнем Кравченко в районе проспекта Вернадского, на пруде Федосьино в Ново-Переделкине и на Верхнем Коньково-Деревлевском пруду в Юго-Западном округе», – добавил заммэра.

В Северо-Восточном округе начинаются работы по очистке от иловых отложений пруда Заболотье в поселке Северный – ранее там уже благоустроили Большой Старомарковский пруд.

В ближайшее время также планируется начать комплексные работы на прудах на улице Островитянова в районе Коньково, Купавенском пруду в Перове, каскаде прудов в усадьбе Троицкое в поселении Мосрентген и Староникольском пруду в Южном Бутове.