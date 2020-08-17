РИАМО - 17 авг. Вскоре в столичном метрополитене планируется начать продажу продукции широкого потребления через виртуальные супермаркеты, говорится в сообщении пресс-службы Nebo.Digital.

«Информационно-рекламный сервис помогает приобрести товары прямо в метро: скоро прямо во время поездки можно будет приобрести продукцию широкого потребления с помощью виртуальных супермаркетов. Электронные витрины в переходах метро появятся на лайтбоксах разных форматов», – уточняется в сообщении.

Покупателям представят ассортимент товаров ежедневного потребления, обозначенных QR-кодами. Используя сканер на смартфоне, их можно будет добавить в корзину в приложении и оформить доставку или самовывоз.

В компании Nebo.Digital считают, что популярными в виртуальных супермаркетах могут стать категории товаров, решение о покупке которых принимается быстро – продукты питания, сопутствующие товары, бытовая химия, товары эмоционального спроса.

Схема совершения покупки повторяет обычный онлайн-магазин, но для добавления товара в корзину нужно будет просто отсканировать QR-код без долгого поиска нужного продукта в приложении.