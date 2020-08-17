РИАМО - 17 авг. С 17 по 28 августа на базе Московского областного театра драмы и комедии проходит летний творческий арт-лагерь, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Здесь дети в возрасте от 8 до 15 лет смогут раскрыть свои таланты, найти новых друзей, узнать много интересного», – уточняется в сообщении.

В программу арт-лагеря вошли знакомство с миром театра и театральными профессиями; занятия по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи, основам грима, подбору театрального костюма и изготовлению бутафории; дневник летней студии с участием театральных критиков и журналистов.

Кроме того, для детей открыты художественная мастерская с созданием зарисовок на заданную тему; доступны игры и соревнования между участниками других летних лагерей и тематические квесты, просмотр мультипликационных и художественных фильмов и посещение выставок и музеев.

В качестве педагогов в арт-лагере выступают сотрудники, артисты Московского областного театра драмы и комедии, преподаватели театральной студии «Преображение». Занятия проходят с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с учетом требований Роспотребнадзора.