РИАМО - 17 авг. Медработники Видновской больницы спасли больного коронавирусной инфекцией мужчину, который поступил в больницу в тяжелом состоянии с распространившимся подкожным воспалением, появившимся из-за флюса, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

У 38-летнего пациента была диагностирована одонтогенная флегмона дна полости рта и передней грудной стенки – гниль мягких тканей. Медики провели экстренную операцию, вскрыв флегмону, дренировали и удалили нежизнеспособные ткани. После очищения раны пациенту сделали аутодермопластику – пересадили кусочек кожи с бедра на место поражения.

«В послеоперационный период пациент находился под пристальным наблюдением лечащего врача и быстро пошел на поправку. Параллельно ему проводилась терапия от коронавирусной инфекции нового типа. В настоящее время пациент выписан из стационара и остается под амбулаторным наблюдением», – сказала заведующая первым хирургическим отделением Видновской районной клинической больницы Мария Елисеева.

Врачи напомнили, что самолечение может привести к фатальным последствиям. Чем раньше вы обратитесь к хирургу, тем успешнее будет лечение.

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