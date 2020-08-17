РИАМО - 17 авг. Московские следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, которого обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по г. Москве.

«Второго августа во время праздничных мероприятий в Парке Горького обвиняемый применил насилие в отношении представителя власти – военнослужащего Росгвардии, в результате чего последний получил телесные повреждения», – уточняется в сообщении.

Мужчина признал вину и в содеянном раскаялся. В ходе предварительного следствия назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.