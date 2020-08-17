РИАМО - 17 авг. Никулинский районный суд Москвы приговорил 27-летнюю москвичку Анну Медведкову к 3,5 годам колонии общего режима за распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних и нарушение неприкосновенности частной жизни, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«Медведкова, имея умысел на распространение порнографических материалов несовершеннолетней, 24 января 2017 года приобрела два файла, один из которых представлял собой порнографическое изображение, на котором путем фотомонтажа, было наложено лицо несовершеннолетней, а также файл-видеофонограмму. <…> Она отправила несовершеннолетней на мобильный телефон вышеуказанные два файла, заведомо зная о возрасте получателя», – говорится в сообщении.

Медведкова также приобрела без согласия несовершеннолетней файлы, составляющие ее личную тайну.

Суд приговорил злоумышленницу к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.