РИАМО - 17 авг. Утром 18 августа досрочно будут открыты станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка» Сокольнической линии, которые закрывали для работ по устройству бесстыкового пути, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Сотрудники выполнили большой объем работ в кратчайшие сроки. Работники произвели сварку почти 1,2 тысячи стыков на 15 километрах пути.
«Мы стараемся проводить все работы по улучшению Московского транспорта максимально оперативно. В этот раз мы закончили установку бесстыкового пути на участке Сокольнической линии на два дня раньше. Поэтому жители города уже завтра смогут пользоваться всеми станциями в привычном режиме», – сказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Юго-западный участок Сокольнической линии метрополитена должен был работать по особому графику до 20 августа из-за работ по устройству бесстыкового пути на участке между станциями «Саларьево» и «Коммунарка». В дни закрытия участка подземки для пассажиров курсировали бесплатные маршруты КМ и регулярные маршруты наземного общественного транспорта.
«Выхино» или «Парк культуры»: какая ты станция метро?
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«Парк культуры»
Ты – ходячая афиша, потому что всегда знаешь, где проходит новая выставка, когда состоится очередной маркет еды, где самый модный ресторан и кто хедлайнер на опен-эйре. В метро ты не обращаешь внимание на людей, потому что тебя интересует только вай-фай, где ты можешь узнать об очередном культурном событии и поделиться с друзьями.
Ты – «Выхино», потому что редко выбираешься на прогулки в центр, проводишь выходные в гипермаркете и любишь пожаловаться коллегам на толпы в метро. Наверное, чтобы доехать до работы, ты тратишь очень много времени и душевных сил, поэтому тебе не до модных концертов и новых выставок.
Ты настолько любишь читать, что готов забыть об ужине и сне, если тебе подвернулась интересная книга. Наверное, ты гуляешь по бульварам и назначаешь встречи у памятников Пушкину, Маяковскому, Толстому или Достоевскому, чтобы подчеркнуть свой статус книголюба. Ты настолько погружен в книгу, что вряд ли заметишь беременную женщину или бабулю в метро, но с энтузиазмом будешь сравнивать пассажиров метро с известными писателями.
Возможно, ты родился за МКАДом и привык стоять в пробках, поэтому не успеваешь ходить на выставки, фестивали и ужинать дома. Возможно, ты живешь в Новой Москве, где уже есть метро или рядом с тобой открыли МЦК, но тебе это неважно, потому что ты не готов на него пересаживаться. Скорее всего, если у тебя сломается машина, ты пересядешь на каршеринг или закажешь такси, потому что это удобнее, помещается много сумок и детская коляска.
Ты – станция «Спортивная», потому что уже несколько лет на ЗОЖе – утром пробежка, вечером фитнес, в перерывах йога и бассейн. Где бы ты ни жил, транспорт ты рассматриваешь как способ сжигание калорий, а новую выставку - как возможность увеличить количество шагов в приложении.
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