РИАМО - 17 авг. Утром 18 августа досрочно будут открыты станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка» Сокольнической линии, которые закрывали для работ по устройству бесстыкового пути, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сотрудники выполнили большой объем работ в кратчайшие сроки. Работники произвели сварку почти 1,2 тысячи стыков на 15 километрах пути.

«Мы стараемся проводить все работы по улучшению Московского транспорта максимально оперативно. В этот раз мы закончили установку бесстыкового пути на участке Сокольнической линии на два дня раньше. Поэтому жители города уже завтра смогут пользоваться всеми станциями в привычном режиме», – сказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Юго-западный участок Сокольнической линии метрополитена должен был работать по особому графику до 20 августа из-за работ по устройству бесстыкового пути на участке между станциями «Саларьево» и «Коммунарка». В дни закрытия участка подземки для пассажиров курсировали бесплатные маршруты КМ и регулярные маршруты наземного общественного транспорта.