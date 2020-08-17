РИАМО - 17 авг. Названы имена наставников команд девятого сезона музыкального шоу «Голос», сообщает Газета.ru.

Наставниками шоу «Голос» станут рэпер Василий Вакуленко (Баста), Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Они уже не раз работали на «Голосе» и конкурировали друг с другом как тренеры.

«Я уверен, что амбиции есть не только у участников, но и у членов жюри. Будет битва», – заявил Баста.

Гагарина отметила, что наставники девятого сезона – артисты разных жанров и люди с разными темпераментами, поэтому «в воздухе будет искрить».

«Год выдался сложный, но жизнь продолжается – рождаются новые люди и, надеюсь, новые таланты», – отметил Сюткин.