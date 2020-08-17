РИАМО - 17 авг. Несколько человек пострадали при пожаре в общежитии Московского госуниверситета технологий и управления (МГУТУ) имени Разумовского на севере столицы, сообщает «Интерфакс».

«В результате пожара в общежитии есть пострадавшие. Количество уточняется», – уточняется в сообщении.

Ранее из шестиэтажного здания в 1-м Балтийском переулке во время тушения возгорания эвакуировали около ста человек.

Возгорание произошло на площади в 50 квадратных метров. В настоящий момент пожар потушен.