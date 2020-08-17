РИАМО - 17 авг. Несколько человек пострадали при пожаре в общежитии Московского госуниверситета технологий и управления (МГУТУ) имени Разумовского на севере столицы, сообщает «Интерфакс».
«В результате пожара в общежитии есть пострадавшие. Количество уточняется», – уточняется в сообщении.
Ранее из шестиэтажного здания в 1-м Балтийском переулке во время тушения возгорания эвакуировали около ста человек.
Возгорание произошло на площади в 50 квадратных метров. В настоящий момент пожар потушен.
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