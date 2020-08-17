РИАМО - 17 авг. Победителем первого грантового конкурса «Волонтеры культуры» от Московской области стал проект «Волонтерские трудовые сборы «Бутовский полигон 2020», которые пройдут на территории памятника истории «Бутовский полигон» (Ленинский городской округ), говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Цель проекта – приобщение молодежи и активных граждан к исторической памяти российского общества и традиционным ценностям через участие в развитии мемориального комплекса «Бутовский полигон» и создание социально-культурного центра на основе памятника истории «Бутовский полигон», – уточняется в сообщении.

В рамках проекта планируется благоустройство территории захоронений и прилегающих объектов памятника истории Бутовский полигон. Кроме того, будут проведены работы по расчистке водостоков и грунтовых дорожек, ремонт зеленых насаждений на территории захоронений, в том числе на погребальных рвах.

Организаторы проекта планируют разработку интерфейса интерактивной панели, интегрированного с базами данных о пострадавших и виртуальным путеводителем по территории памятника; а также создание видеофильма «Бутовский полигон» и организацию проведения дней памяти пострадавших на Бутовском полигоне.

Кроме того, будет проведено ознакомление участников сборов с историей памятника истории «Бутовский полигон», изучение мест памяти о политических репрессиях 20-30-х годов XX века в Москве и Подмосковье.