РИАМО - 17 авг. Министерство экологии и природопользования Московской области поддержало проект создания историко-культурных и экологических троп в Солнечногорском городском округе в Музее-заповеднике выдающегося химика Дмитрия Менделеева и великого поэта Александра Блока, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Главная идея проекта – повышение туристской и рекреационной привлекательности комплекса значимых объектов – усадеб Шахматово, Боблово, усадьбы Капитана И. В. Тараканова, памятников русской храмовой архитектуры. Для этого предполагается использовать потенциал особо охраняемого водного объекта «Долина реки Лутосня», созданного Минэкологии в июле прошлого года», – уточняется в сообщении.

В особо охраняемую природную территорию площадью почти 7,7 тысячи гектаров входят природные комплексы бассейна реки Лутосни, живописные ландшафты Клинско-Дмитровской гряды, в ее границах установлено обитание 20 редких видов фауны, включая краснокнижных рыб, а также птиц.

Сегодня в Музее-заповеднике существуют четыре исторически сложившиеся маршрута: «Тропой Блока и Менделеева», «Дорога к Прекрасной Даме», «По следам древних славян» и «С Блоком в Церковном лесу». Согласно проекту, они будут дополнены системой экологических троп, будет создана комплексная система исторических, культурных и экологических маршрутов.

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