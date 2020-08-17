РИАМО - 17 авг. Сотрудники столичной прокуратуры проводят проверку по факту падения ребенка в проем в подъезде жилого дома на территории Зеленограда, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительным данным, пятилетний мальчик, подходя к одной из квартир в подъезде жилого дома в городе Зеленограде, провалился в незаделанный проем в полу и упал вниз, пролетев целый этаж», – уточняется в сообщении.

После падения ребенка доставили в медицинское учреждение.

Во время проведения проверки сотрудники прокуратуры Зеленоградского административного округа дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность при проведении ремонтных работ в подъезде жилого дома.

После проведения проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.