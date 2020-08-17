РИАМО - 17 авг. Новый надземный разноуровневый пешеходный переход будет построен в городском округе Химки над железнодорожными путями у ЖК «Две столицы» и «Солнечная система» к осени 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведут по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сейчас на участке начались предпроектные работы, проект перехода планируется завершить к концу 2020 года.

«На время строительства перехода жители смогут добираться от ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» до станции метро «Ховрино» на новом автобусном маршруте № 1274к, который начнет работать с 14 сентября. До метро можно будет добраться за 40 минут, минуя переход через железную дорогу», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

К концу года после запуска путепровода через Ленинградское шоссе в составе Репинской развязки время в пути на автобусе сократится до 30 минут.

В целях безопасности на данном участке ликвидировали несанкционированный переход через железнодорожные пути, по которому жители ходили к автобусным маршрутам до станции метро «Ховрино» и торговым центрам. В прошлом году из-за несанкционированного перехода, в этом месте погибло четыре человека.