РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 авг. В связи с работами по благоустройству набережной, часть парка «Елочки» в Домодедове перекрыли, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с работами по благоустройству набережной зоны и проездом транспорта к пруду, данная зона, которая показана на карте, перекрыта», – говорится в сообщении.

Перекрыт проход возле беседок, а также набережная. Посетителей просят пользоваться путями обхода.

С 30 мая по 2 августа парки Подмосковья посетили более 5,5 миллиона человек, за весь прошлый год в парках побывали свыше 9 миллионов человек.