РИАМО - 17 авг. Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям возбудило дело об административном правонарушении из-за ограничения свободного доступа жителей к знаменитому озеру Сенеж, расположенному Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Дело возбуждено после обращения Минэкологии Подмосковья, куда ранее поступили жалобы граждан.

«Р районе городского пляжа построены искусственный бассейн и кафе-бар. Оба строения находятся в водоохранной зоне озера, которая составляет 500 метров. Таким образом, налицо признаки ограничения свободного доступа граждан к водоему, что является нарушением Водного кодекса России», – говорится в сообщении.

В настоящий момент Росприроднадзор устанавливает виновников нарушения. По завершении расследования они будут привлечены к административной ответственности.

Минэкологии не впервые занимается проблемами Сенежа. Ранее, после вмешательства ведомства прекратился сброс в озеро неочищенных сточных вод из бесхозного коллектора. Кроме того, по контракту с Минэкологии была капитально отремонтирована плотина на озере, что позволило предотвратить возможный ущерб в размере 656,87 миллиона рублей.

Озеро Сенеж является наиболее крупным озером Подмосковья, находящимся в 49 километрах к северу от Московской кольцевой автомобильной дороги. Будучи искусственным проточным водоемом, оно считается красивейшим местом отдыха и одновременно самым старым подмосковным водохранилищем, образованным в 1826 году.