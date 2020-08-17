РИАМО - 17 авг. Жители Москвы в текущем году оплачивали на 10% чаще штрафы в срок за неоплату парковки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы «Московского паркинга».

«Срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней после вступления постановления в силу», – уточняется в сообщении.

Водителей призвали внимательно относиться к правилам дорожного движения, а также следить за наличием у себя штрафов и оплачивать их вовремя.

«Постановления направляются «Почтой России» по адресу регистрации автомобиля в ГИБДД – рекомендуем регулярно проверять почту либо настроить электронную доставку заказных писем. Кроме того, информация о штрафах отображается в приложении «Парковки Москвы», – добавили в «Московском паркинге».

При окончании срока оплаты штрафа, он автоматически будет направлен судебным приставам для принудительного взыскания. В этом случае нарушитель получит еще один штраф по статье 20.25 КоАП РФ, который будет в два раза больше первоначального. Также приставы могут наложить арест на имущество должника до момента оплата штрафов.

Водителю, который не оплатил более трех штрафов в установленные сроки, откажут в выдаче парковочного разрешения, а действие уже выданного разрешения будет приостановлено до момента полного погашения штрафов.

У должника могут также возникнуть проблемы с получением кредита, лизинга или ипотеки. Ему могут отказать и в праве выезда за границу.