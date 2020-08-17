РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 авг. Пятнадцать новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении оперативного штаба Московской области по ситуации с Covid-19.

«В Подмосковье за сутки выявили 153 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск 3473 (плюс 15)», – говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 66 088 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1146 человек. Выздоровели и выписались 49 667 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

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17 АВГУСТА

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