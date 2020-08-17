РИАМО - 17 авг. VI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет 22-23 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские», билеты пока еще можно купить, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Для нас «Джазовые сезоны» – фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, все аллеи, деревьев, усадьба Морозова, создает не только особую атмосферу, но и какой-то акустический рай», – отметил руководитель фестиваля, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

22 августа, в субботу, на сцену выйдут Игорь Бутман, Лариса Долина и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Plank’s’Tone, Joander Santos Quartet, Carlos Hechevarria и Jazz Park.

23 августа, в воскресение, будут выступать Игорь Бутман, Сергей Мазаев и Московский джазовый оркестр, Fantine и ее группа, Квинтет Евгения Побожего, Иннокентий Иванов и SeemForJazz, Квартет Олега и Натальи Бутман.

Для посетителей фестиваля будет организован бесплатный трансфер от станции метро «Домодедовская». Время работы: с 13:00 до 23:00 (первый рейс от метро «Домодедовская» в 13:00, последний рейс из Музея-заповедника «Горки Ленинские» в 23:00). Для гостей на своих машинах работает большой бесплатный паркинг с левой стороны от главного входа в музей-заповедник.

Билет на один день будет стоить 1500 рублей, абонемент на оба дня обойдется в 2500 рублей, семейный билет на пять человек стоит 6000 рублей. Дети до 10 лет проходят на фестиваль бесплатно.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно, и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях и на сайте.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>