РИАМО - 17 авг. Пять лет лишения свободы и штраф в миллион рублей за мошенничество с недвижимостью умерших людей получил по приговору суда 63-летний житель Москвы Владимир Сынгаевский, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Известно, что в июле 2018 года участники организованной группы, в состав которой входил Сынгаевский, изготовили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру по улице Милашенкова. Впоследствии с помощью этого завещания соучастник приобрел право на наследство.

«Аналогичным способом участники организованной группы приобрели право собственности еще на две столичные квартиры на улице Аргуновская и Полярная, владельцы которых умерли», – говорится в сообщении.

Кроме того, в мае 2019 года Сынгаевский совместно с соучастниками, используя поддельный паспорт на имя умершего в феврале 2019 года мужчины, оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения денежными вкладами мужчины. Используя указанную доверенность, злоумышленники сняли со счета более 2 миллионов рублей.

Летом прошлого года подсудимый с сообщниками с помощью поддельного паспорта умершего москвича оформили нотариальную доверенность с правом распоряжения деньгами, находящимися на его банковском счете, и попытались снять больше 1 миллиона рублей. Но свой умысел довести до конца не успели.

Общая сумма преступного дохода от деятельности организованной преступной группы превысила 19 миллионов рублей.

По данным СМИ, Владимир Сынгаевский – это советский и российский актер. Он играл в фильме «Покровские ворота», мюзикле «Д'Артаньян и три мушкетера» и в других фильмах.