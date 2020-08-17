РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 авг. Жительница подмосковных Люберец Валерия Липунова победила на чемпионате Центрального федерального округа по легкой атлетике, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Валерия Липунова стала лучшей на чемпионате Центрального федерального округа по легкой атлетике, который проходит в Брянске. В первый день соревнований Валерия завоевала сразу два золота: в толкании ядра и в метании диска», - говорится в сообщении.

Липунова занимается легкой атлетикой в люберецкой спортивной школе олимпийского резерва.

«Поздравляем спортсменку с великолепными результатами и желаем новых побед», - заключается в материале.