РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 авг. Проект студента экономического факультета Московского государственного областного университета в Мытищах для «Почты России» победил в конкурсе «Профстажировки 2.0», сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

«Сергей Осиповский стал лауреатом Всероссийского конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0». В своей работе по кейсу «Экосистема сервисов» АО «Почта России» Сергей предложил создать коллаборацию главного почтового сервиса страны и ПАО «Мегафон». Заниматься инновациями на практике Сергей будет уже в АО «Почта России», куда его пригласили стажироваться», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что «Профстажировки 2.0» – совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Благодаря ему студенты могут найти общий язык с потенциальным работодателем, используя научные проекты и стажировки как социальный лифт.