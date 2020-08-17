РИАМО - 17 авг. Около 30 журналистов, которые сопровождают премьер-министра РФ Михаила Мишустина в официальной поездке на Дальний Восток, возвращаются в Москву после вспышки коронавируса, сообщает Газета.ru.

Решение было принято после выявления коронавирусной инфекции у еще шестерых сотрудников СМИ.

«У всех журналистов сегодня (в понедельник - ред.) взяли тест на коронавирус в аэропорту Благовещенска. Результаты оказались положительными у шести человек, их изолировали. Остальным работникам СМИ – около 30 человек – объявили, что завтра (18 августа – ред.) они не будут работать вместе с делегацией и вернутся в Москву», – говорится в сообщении.

Первых заразившихся коронавирусной инфекцией журналистов выявили во время работы делегации в Петропавловске-Камчатском. Тогда пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заверил, что произошедшее не повлияет на график рабочей поездки Мишустина.

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