РИАМО - 18 авг. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» во вторник торжественно откроют фреску с изображением Иосифа Бродского, мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения великого поэта, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Свое творение саду подарят художник Никас Сафронов и художник-урбанист Олег Лукьянов. Таким образом они намерены помочь старейшему ботаническому саду России, который оказался в непростом финансовом положении из-за вынужденного трехмесячного закрытия в разгар пандемии коронавируса.

«Иосиф Бродский выбран для фрески в саду не случайно — жизнестойкость некогда гонимого творца всем нам служит примером в трудные времена, его поэтические строки волнуют душу ожиданием перемен к лучшему. Кроме того, в 2020 году нобелевскому лауреату исполнилось бы 80 лет — юбилей поэта отмечает вся мировая культурная общественность», - сказал директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

В основе арт-проекта — портрет Иосифа Бродского кисти Сафронова и уникальная технология Лукьянова «урбанфреска», которая позволяет перенести на стену любое живописное или фотографическое изображение.

Фреска с Бродским украсит «Белый домик», где расположена инновационная Лаборатория микроклонального размножения растений. Начало создания арт-объекта — 14:00, торжественная премьера — в 18:00.