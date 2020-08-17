РИАМО - 17 авг. Законопроект об осуществлении эксперимента с организацией централизованного обращения с медицинскими и биологическими отходами в Московской области внесли в Госдуму, начало реализации проекта запланировано на 1 января 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Тема реализации мероприятий по внедрению централизованной системы будет обсуждаться на расширенном заседании Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию, которое состоится в сентябре.

«Мы не просто запустим пилотный проект у себя в регионе, вернем лицензирование и наладим работу регоператоров по мед- и биоотходам. Мы оценим эффективность новой системы – все плюсы и минусы. Если у нас эксперимент пойдет успешно, на что очень рассчитываем, то такую систему можно будет постепенно распространить на всю Россию», – заявила председатель комитета областного парламента Алла Полякова.

Предлагается прописать в законе понятия «медицинские отходы», «биологические отходы», «территориальная схема обращения с медицинскими и биологическими отходами Московской области», «региональный оператор по обращению с медицинскими и биологическими отходами».

Эксперимент собираются начать в 2021 году. Планируется, что он будет проходить до 31 декабря 2035 года включительно и будет разделен на четыре этапа. На первом будет организовано и осуществлено централизованное обращение с медицинскими отходами, образующимися в медицинских организациях. На втором этапе нормы эксперимента предлагается распространить на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Подмосковье, а также завозимых на территорию региона.

На третьем этапе будет организовано централизованное обращение с биологическими отходами, которые возникают в результате деятельности юрлиц и ИП. В ходе заключительного этапа эксперимент предлагается распространить на обращение с такими отходами, которые образуются в результате жизнедеятельности физических лиц и животных вне учреждений и организаций системы здравоохранения и ветеринарии.

Сроки перехода на каждый из этапов эксперимента будут определяться регионом самостоятельно.