РИАМО - 18 авг. Акцию «Бесплатные часы» возобновляют на ВДНХ в Москве со вторника, гости смогут свободно посетить музей выставки и центр славянской письменности «Слово», говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«После вынужденного перерыва ВДНХ возвращает одну из самых популярных программ, запущенную еще в прошлом году, — бесплатные часы для посещения экспозиций», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Бесплатный вход для посетителей организуют со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00. Билеты на посещение музея и центра «Слово» можно получить в кассах.

Также посетители центра славянской письменности смогут присоединиться к бесплатным обзорным экскурсиям. Экскурсии продолжительностью 45 минут стартуют в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30.

В павильоне «Слово» могут единовременно находиться не более 50 человек. В музее ВДНХ могут находиться не более 20 человек одновременно.