РИАМО - 17 авг. Движение трамваев четырех маршрутов возле станции столичного метро «Войковская» восстановлено после временного изменения маршрутов, сообщается в официальном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Восстановлено движение трамваев №23, 27, 30 и 31 в районе метро «Войковская» – трамваи вновь заезжают на кольцо», – говорится в сообщении.

Ранее в понедельник по техническим причинам в районе станции метро «Войковская» были изменены маршруты трамваев №23, 27, 30 и 31. Трамваи временно не заезжали на кольцо у метро «Войковская».