РИАМО - 17 авг. Более 500 тысяч заявок выполнили специалисты сервисной службы АО «Мосгаз» с момента ее создания в 2011 году, за девять лет было проведено примерно 150 тысяч консультаций, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В августе 2011 года сервисная служба «Мосгаза» начала свою работу на территории всей Москвы. <…> Сервисная служба прошла огромный путь становления, развития и модернизации своей работы. <…> Компания полна сил, видит цель и двигается от проекта к проекту, придерживаясь планов, отраженных в национальных проектах», – рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

В 2011 году служба начала выполнять комплекс работ во всем газифицированном фонде столицы, был открыт прием заявок через сайт. В первый год работы было оформлено свыше 27 тысяч обращений от москвичей. В период с 2013 по 2017 год служба развивалась. Увеличился штат, была внедрена автоматизация, заключены договоры с производителями газовых водонагревателей, котлов и плит.

С 2018 года сервисная служба «Мосгаза» начала оказывать услугу по переделке газовой разводки. Кроме того, была внедрена контрольно-кассовая техника, оплата услуг производилась на месте как наличными деньгами, так и по безналичному расчету. Был запущен единый Call-центр.

«В 2019 году поступило 79,5 тысяч обращений. По-прежнему самым удобным способом для обращений москвичи считают звонки — почти 80%, остальные 20% — это заявки на сайте», – сказал Гасангаджиев.

В прошлом же году открыли выставочный зал газового оборудования в здании нового Инженерного центра на Мрузовском переулке.

Сейчас сервисная служба АО «Мосгаз» полностью восстановила работу после паузы в период пандемии, выполнив все заявки, поступившие в период ограничений. За первое полугодие 2020 года уже выполнено 30 тысяч заявок.