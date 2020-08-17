РИАМО - 17 авг. В Подмосковье проходит туристический проект «Усадебный экспресс», который организует поездки по городам, старинным усадьбам, храмовым комплексам, живописным местам и другим достопримечательностям области, жителям Московской области рассказали о самых интересных из них, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Кроме традиционных экскурсий, вас ждет интерактивная часть: обеды по старинным рецептам, творческие мастер-классы и другие развлечения», - говорится в сообщении.

К примеру, любителям истории рекомендуют побывать в Можайске и Бородине. Здесь сохранилась оригинальная планировка, размеченная еще в XVIII веке, и множество интересных исторических сооружений.

Экскурсия начинается с осмотра Можайского кремля и расположенных на его территории Никольского собора и Церкви Петра и Павла.

Те, кто любит проводить время на природе, могут побывать на озере Голубое. Во время этой программы можно прогуляться по лесу, собрать грибы и отдохнуть на пляже у Голубого озера. За дополнительную плату можно взять в аренду катамаран или сап-серф.

Любителям активных и творческих развлечений прямая дорога в танцевально-театральное путешествие в Чехов. В этом городском округе есть целых две удивительно яркие усадьбы: Лопасня-Зачатьевское и Мелихово. Здесь сохранился усадебный дом середины XVIII века в стиле барокко с ампирным крыльцом 1827 года. Усадьба тесно связана с именами потомков Пушкина.

Еще одна увлекательная экскурсия для любителей истории и искусства - «Один день в Мураново». Мураново — это образец среднепоместной дворянской усадьбы XIX века. Усадебный дом построили по чертежам поэта Баратынского. Позже в Муранове жила семья поэта Тютчева, семейные реликвии и рукописи которого привезли сюда после его смерти.

Также советуют обратить внимание на экскурсию «Абрамцево – «приют» всех муз». В усадьбе Абрамцево свои лучшие произведения написал Аксаков, сюда приезжали Гоголь и Тургенев, а позже гостили именитые художники — от Нестерова и Репина до Врубеля и Серова.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области. Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, а также на сайте «Путь-дорога».

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