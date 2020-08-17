РИАМО - 17 авг. Пожар на площади около 50 квадратных метров ликвидирован в здании в 1-м Балтийском переулке на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло на последнем этаже шестиэтажного здания. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Эвакуировано порядка 100 человек.

«В 18:39 открытое горения сбито, в 18:54 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

По данным открытых источников, по указанному адресу расположено общежитие Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского.

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