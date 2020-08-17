РИАМО - 17 авг. Примерно 100 человек эвакуированы пожарно-спасательными подразделениями вместе с администрацией из здания на 1-м Балтийском переулке на севере столицы из-за возгорания, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Балтийский переулок, дом 6/21, корпус 1», – уточняется в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло на шестом этаже шестиэтажного здания. Площадь пожара составила примерно 50 квадратных метров.

В 18:39 сотрудникам МЧС удалось сбить открытое горение. Люди, которым могла угрожать опасность, были эвакуированы.

По данным открытых источников, по указанному адресу расположено общежитие Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского.