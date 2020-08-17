РИАМО - 17 авг. В ближайшие четыре года на 39 станциях столичного метро появятся такие же навесы, как недавно установили на станции «Саларьево», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Конструкции нужны для того, чтобы защитить спуски от осадков. Снег и дождевая вода не скапливаются на ступенях, а благодаря системе подогрева лестниц, влага на ступеньках не замерзает и при минусовых температурах.

«В ближайшие четыре года мы планируем отремонтировать и установить еще 184 навеса на 39 станциях», — сказал заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Также на станциях появится тактильная плитка для слабовидящих пассажиров. Большая часть работ проводится в ночное время, поэтому станции не закрывают на время ремонта.

Подобные навесы начали появляться в столичной подземке с 2015 года, на сегодняшний день обновлено около 200 навесов. За последние два года они появились на «Беговой», «Тушинской», «Войковской», «Ботаническом саду» и других станциях.