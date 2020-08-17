РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 авг. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска напомнили о правилах поведения на дороге воспитанникам Сынковской школы, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Подольск продолжают активную разъяснительную работу с несовершеннолетними, посещающими оздоровительные лагеря дневного пребывания, организованные на базе общеобразовательных школ городского округа Подольск.

«Очередное мероприятие, направленное на формирование у детей и подростков безопасной модели поведения в дорожно-транспортной среде, проведено в Сынковской школе. Автоинспекторы напомнили школьникам, как безопасно выбрать путь «дом-школа-дом» и при этом правильно ориентироваться в дорожных условиях. Ребята повторили значение дорожных знаков, ответили на вопросы сотрудников ГИБДД и продемонстрировали свои знания на транспортной площадке, расположенной у школы», - говорится в сообщении.

В завершение мероприятия школьники смогли представить себя в роли инспектора ДПС, посидев за рулем служебной автомашины и изучив движения регулировщика. Ребята подарили автоинспекторам свои рисунки на тему соблюдения дорожных правил и поблагодарили за поучительную и интересную беседу.