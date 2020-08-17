РИАМО - 17 авг. В 2021 году несколько сотен городских указателей на территории Москвы планируют дополнить QR-кодами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Столичная навигация переходит в онлайн, хотя и традиционные указатели все также необходимы горожанам. При обновлении городской навигации учитываются обе эти необходимости. Всего за последние годы в городе появилось более 11 тысяч современных указателей.

«В 2021 году в Москве собираются дополнить QR-кодами еще несколько сотен городских указателей. Все они будут вести к домам, связанным с историей и героями военных лет», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Уточняется, что цифровые технологии дают возможность традиционным указателям рассказать гораздо больше об объекте, к которому они указывают путь.

В год 75-летия Победы на улицах столицы установили 19 «умных» табличек с QR-кодами, указывающих путь к Музею на Поклонной горе и домам, в которых жили маршалы-полководцы ВОВ.