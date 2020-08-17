РИАМО - 17 авг. До конца этого года «Мособлэнерго» планирует установить в Подмосковье 65 зарядных станций для электротранспорта, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Компания является участником проекта «Инфраструктура электротранспорта», в рамках которого в Московской области устанавливают станции для зарядки тяговых батарей электротранспорта.

«В апреле АО «Мособлэнерго» заключило договор на покупку зарядных станций для электромобилей. Установка этих ЭЗС планируется до конца года по 31 адресу в 19 муниципальных округах», - говорится в сообщении.

В частности, электрозарядки появятся в Подольске, Люберцах, Дзержинском, Клину, Дмитрове, Фрязине, Лобне, Реутове, Солнечногорске, Красногорске, Истре, Одинцове, Химках, Краснознаменске, Электростали, Ступине, Раменском, Сергиевом Посаде, деревне Оболдино в Щелкове.

Всего будет установлено 40 отдельно стоящих зарядных станций и 25 электрозарядок, интегрированных в опоры наружного освещения. С января по август «Мособлэнерго» уже установило в регионе 29 электрозарядок в опорах двойного назначения, или так называемых умных опорах.

Сейчас на территории Подмосковья эксплуатируются 182 станции «Мособлэнерго» для бесплатной зарядки электрических автомобилей, самокатов и велосипедов.