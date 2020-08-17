РИАМО - 17 авг. Четыре трамвайных маршрута временно изменились около станции столичного метро «Войковская» вечером в понедельник, сообщается в официальном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«По техническим причинам в районе метро «Войковская» изменены маршруты трамваев №№23, 27, 30 и 31. Трамваи временно не заезжают на кольцо у метро «Войковская», – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей в салоне.