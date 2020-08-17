РИАМО - 17 авг. Дом культуры в подмосковном Реутове, построенный по поручению губернатора Андрея Воробьева в южной части городского округа, заработает 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Дом культуры построили на улице Южная в Реутове в рамках национального проекта «Культура», объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию в марте 2020 года. Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, официальную дату открытия перенесли на 1 сентября», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новое здание на улице Южной переедет Школа искусств - детский музыкальный театр. Ранее учреждение дополнительного образования базировалось на Южной, 17.

«Объект полностью готов к работе. Для детской школы искусств сделаны учебные классы, гимнастические и репетиционные залы, удобные гримерки и костюмерные, и, конечно, современный зрительный зал с лучшим световым оборудованием и удобными креслами», - сказал Каторов.

В пресс-службе также добавили, что на первом этаже здания расположилась вестибюльная группа и зрительный зал, театральная сцена, костюмерная и артистические комнаты, классы для занятий музыкой и пением. На втором этаже – помещения для студий музыкального театра, занятий хореографией, декоративно-прикладным искусством и художественным творчеством. Кроме того, здание полностью адаптировано для людей с ограниченными возможностями.

«Презентация студий, кружков и творческих направлений в новом доме культуры состоится 29 августа в 12.00 в рамках Дня открытых дверей по адресу: улица Южная, 5. Также в рамках общегородского Дня открытых дверей пройдут презентации других городских студий и кружков на пешеходной части улицы Победы, на территории всех библиотек и в музейно-выставочном центре», - сказала начальник отдела культуры и молодёжной политики Анастасия Николаенко.

«Школа искусств – детский музыкальный театр» – ассоциированная школа ЮНЕСКО, член международной ассоциации любительских театров АИТА при Союзе театральных деятелей РФ, лауреат и обладатель гран-при областных, всероссийских и международных конкурсов. Театр был основан в 1995 году.