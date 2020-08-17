РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 авг. Осталось чуть больше двух недель до старта международной исторический акции «Диктант Победы», которая пройдет 3 сентября на 26 площадках в городском округе Щелково, сообщается на сайте администрации округа.

«Диктант Победы» позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Также участие в акции можно принять в онлайн-формате», - говорится в сообщении.

Акция пройдет в школах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 17, а также в Щелковской гимназии и лицее №7. Медвежье-Озерской школе №19, школе № 20 поселка Краснознаменский, Серковской школе №21, школах 22, 23, 24 поселка Монино и кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой, Фряновской школе №25, школе № 26 в деревне Ново, Трубинской школе 27, №28 деревни Огуднево и №29 в поселке Литвиново.

С 18 августа на сайте диктантпобеды.рф появится возможность предварительной регистрации на площадках проведения для участников акции.