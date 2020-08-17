РИАМО - 17 авг. В Подмосковье разработали интерактивную карту приема анализов на Covid-19, на ней представили более 260 поликлиник и медицинских центров области, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Карта представлена по ссылке.
Карту будут обновлять и пополнять новыми адресами пунктов тестирования.
С 15 июля россиянам, прибывающим из зарубежных стран, необходимо передать в Роспотребнадзор документ с результатами тестирования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
Тест нужно сделать в течение трех дней после возвращения в Россию. В случае положительного результата необходимо отправиться на двухнедельный карантин.
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17 АВГУСТА
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