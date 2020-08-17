РИАМО - 17 авг. В Подмосковье разработали интерактивную карту приема анализов на Covid-19, на ней представили более 260 поликлиник и медицинских центров области, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.



Карта представлена по ссылке.

«С помощью интерактивной карты жители и гости нашего региона имеют возможность узнать, в каких ближайших медучреждениях можно пройти тестирование, а также сразу записаться на исследование в удобное время», - сказал министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Карту будут обновлять и пополнять новыми адресами пунктов тестирования.

С 15 июля россиянам, прибывающим из зарубежных стран, необходимо передать в Роспотребнадзор документ с результатами тестирования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Тест нужно сделать в течение трех дней после возвращения в Россию. В случае положительного результата необходимо отправиться на двухнедельный карантин.

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17 АВГУСТА

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