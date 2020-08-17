РИАМО - 17 авг. Движение по подземному пешеходному переходу на улице Октябрьской Революции в подмосковной Коломне перекрыли на время ремонтных работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Капитальный ремонт перехода не проводили ни разу с момента открытия объекта в 1985 году. Сейчас он находится в аварийном состоянии.

«Для приведения перехода в нормативное состояние в настоящий момент идет передача объекта на баланс ГБУ МО «Мосавтодор», после чего начнутся ремонтные работы», - говорится в сообщении.

Во время дождей подземный переход затапливает. С бетонных поверхностей осыпается штукатурка и плитка, освещение внутри не работает. В настоящее время необходимо провести комплексную экспертизу объекта и подготовить проект капремонта.

На время ремонта пешеходы будут пользоваться надземным переходом. Дорожные службы уже нанесли необходимую разметку, установили искусственные дорожные неровности и соответствующие знаки.